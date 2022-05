FISET, Michel



Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2022 à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 77 ans, est décédé paisiblement monsieur Michel Fiset, époux de dame Marie-France Rheault, fils de feu Isidore Fiset de feu Aldéa Germain. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Marie-France Rheault; ses enfants: Gilles (Sylvie St-Pierre), François, Dominique (Germain Bélanger); ses petits-enfants: Sandrine et Camille Fiset, Dorianne, Carolanne, Mélianne Beaudoin et leur père Jérôme Beaudoin; son frère et sa sœur: Gaston (Anna Marcotte) et France (Gratien Marcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rheault: Alphonse (Céline Savard), Louise (Martin Bernard), André (Michelle Caouette), Michel, Micheline (Robert Simard) et Cécile, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Michel a fait carrière comme enseignant et chercheur en génie métallurgique à l'Université Laval où il était apprécié de ses étudiants et confrères. Homme bon, sensible, compatissant, à l'écoute des autres et toujours fasciné par la Connaissance. Il nous manquera à jamais. Repose en paix Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org ou à la Fondation de l'Université Laval (faculté des Sciences et génie), 2325, rue de l'Université, Local 3402, Québec (Québec), tél. : 418-656-3292.