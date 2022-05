CAREAU, Yolande



À St-Eustache, le 3 février 2022, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Yolande Careau, épouse de feu monsieur Raymond Dussault, fille de feu madame Marie-Ange Drolet et de feu monsieur Philémon Careau.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Dussault (Julie Filion) et sa fille Julie Dussault (Claude Gingras), ainsi que ses petits-enfants: Stéphanie Dussault (Yves Thériault), Valérie Dussault (Simon Labelle), Anne-Marie Gingras (Jesse McCoy) et son arrière-petite-fille (Patricia Labelle). Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et ses frères: feu Denise Careau (feu Jean-Louis Bilodeau), Colette Careau (Léo Delair), Janette Careau (feu Laurent Bernier), Michel Careau (feu Denise Thériault), Suzanne Careau (Marc Lebrun) et Pierre Careau (Danielle Fortin) ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Wilfrid Dussault (feu Thérèse Forgues), Thérèse Dussault (Raymond Lessard), feu Marcel Dussault (Françoise Gignac),feu Robert Dussault (Gisèle Gagnon), Pierrette Dussault, feu Lucille Dussault (feu Gaston Langlois), feu Jean-Louis Dussault (Céline Savard); de même que plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de la Jacques Cartier ( Loretteville) et du CLSC Jean-Olivier-Chénier de la MRC de Deux- Montagnes pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la oSociété Canadienne du Cancer: cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: fondation-iucpq.org/je-donne