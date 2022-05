VIGNEAULT, Ghislaine Maranda



À Québec, le 3 mai 2022, à l'âge de 80 ans est décédée madame Ghislaine Maranda, épouse de monsieur Richard Vigneault. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au Parc Commémoratif La Souvenance (301, Rang Sainte-Anne, Québec, QC), sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Josée Vigneault (André Paradis), feu Manon Vigneault, ses petits-enfants : Guillaume Paradis (Laurence), Mathieu Paradis (Audrey), ses arrière-petits-enfants : Zack, Jacob, Èva, Charlotte et Romie. Son frère Jean-Paul (Marie Bisson), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vigneault : Éliane, feu Jean-Marc, Madeleine, Carmelle (feu Réjean Gagnon) et Hélène, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.