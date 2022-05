TREMBLAY, Jean-Claude



À Québec, le 14 octobre 2021, à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Jean-Claude Tremblay, il était l'époux de Mme Claudette Cormier. Il était le fils de feu madame Irène Raymond et de feu Roland Tremblay. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Claudette Cormier, il laisse dans le deuil ses frères: feu Jacques (Ginette Bouchard), Serge (Marie-France Prévost) et Michel; ses neveux et nièces: Dany, Hugo et Karine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cormier: Jacques (Jean-Claude Dallaire), feu Paul-Émile (Rose), feu Roger (feu Lucia), feu Roland (feu Yolande), feu Monique (feu Gérard), feu Evana (feu Paul Alain); ses beau frères et belle-sœur de la famille Alain: feu André (Huguette), feu Jean-Yves, feu Raynald, feu Jean-Marie (feu Francine), et Diane; ainsi que plusieurs neveux, nièces ,cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h15.L'inhumation de monsieur Tremblay se fera au cimetière St-Pierre-aux-liens. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU, tél.: 418-525-4385. Des formulaires de dons seront disponible sur place lors des condoléances.