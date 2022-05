Bravo à Convivio (la coopérative des consommateurs de Lorette) qui s’est vue remettre le prix dans la catégorie « Engagement dans la collectivité » qui reconnaît l’investissement dans la communauté de même que l’implication des employés, lors du 42e concours Les Mercuriades tenu récemment au Palais des Congrès de Montréal par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Fondée en 1938, Convivio, appartenant à près de 22 000 membres, est un regroupement démocratique qui contribue à l’économie locale et qui profite à toute la collectivité. La coopérative opère trois épiceries IGA extra, soit les magasins de Chauveau, Loretteville et Val-Bélair. Sur la photo, à gauche, Pascal Houle, chef de la direction, Sollio Groupe Coopératif et à droite, Yanic Drouin, directeur général de Convivio.

Hommage mérité

La Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce a profité de la tenue de son souper annuel, le 12 mai dernier à la Cache à Maxime, pour rendre hommage aux frères Savoie impliqués dans la vie économique et communautaire de la Nouvelle-Beauce, particulièrement à Sainte-Marie. Richard Savoie et Jean Savoie sont les propriétaires, avec Manon Jomphe, d’Imago communication. Martin Savoie est propriétaire de nombreuses entreprises, dont une résidence pour personnes âgées. Il est aussi conteur et folkloriste. Les trois frères se distinguent aussi par du bénévolat dans différents organismes, de l’aide en argent ou de l’aide de service de communication. Sur la photo de gauche à droite : Richard Savoie, conseiller principal et associé chez Imago Communication ; Martin Savoie, animateur, raconteur et entrepreneur et Jean Savoie, président d’Imago communication.

Pour l’AutonHommie

Pour la 2e fois depuis 2019, VALIN Confection s’associe à Porsche Québec pour vous présenter le défilé L’Homme à L’Honneur, au profit de l’AutonHommie, organisme à but non lucratif, administré par des bénévoles. Le défilé, accompagné de bouchées, de cocktails et animé par Joanne Boivin de Rythme Fm Québec, se tiendra le jeudi 26 mai dès 18 h au nouvel emplacement de Porsche Québec au 1850 Av. Jules-Verne, à Québec. AutonHommie est le premier centre d’aide pour hommes généraliste à voir le jour en 1984. Sa mission est d’accueillir les hommes en difficulté et en cheminement, de leur donner des moyens pour répondre à leurs besoins et de participer à l’évolution globale de la condition masculine. Renseignements et billets au autonhommie.org.

En souvenir

Le 19 mai 1971. Les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeure remportent la coupe Memorial (photo), disposant des Oil Kings d'Edmonton 5-2 dans le second match de la série finale 2 de 3.

Anniversaires

Andy Dépatie (photo), de Dépatie Stratégie Inc, 77 ans...Sam Smith, auteur-compositeur-interprète britannique, 30 ans...Georges St-Pierre, GSP, ex-champion du monde de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et considéré comme l’un des plus grands combattants de MMA de toute l’histoire, 41 ans...Mario Dumont, animateur et analyste politique à TVA et LCN, 52 ans...K.J. Choi, golfeur sud-coréen, 52 ans...Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, 56 ans...Marc Bureau, ex-hockeyeur de la LNH, 56 ans...Louise-Josée Mondoux, ex-animatrice télé, 68 ans...Grace Jones, chanteuse et actrice, 74 ans.

Disparus

Le 19 mai 2021 : Gilbert Comtois (photo), 83 ans, comédien québécois et co-fondateur du Théâtre la Marjolaine à Eastman... 2017 : Rich Buckler, 68 ans, dessinateur américain et scénariste de comics... 2016 : Morley Safer, 84 ans, journaliste canado-américain, figure emblématique de la célèbre émission 60 Minutes à CBS... 2015 : Happy Rockefeller, 88 ans, 2e dame des États-Unis (1974-1977) en tant qu'épouse du vice-président des États-Unis Nelson Rockefeller... 2014 : Franz-Paul Decker, 90 ans, maestro et ancien directeur musical de l’OSM, de 1967 à 1975... 2013 : Charles E. Guérette, 81 ans, père de l’ex-conseillère municipale de la Ville de Québec, Anne Guérette... 2010 : Robert Laffont, 93 ans, éditeur français... 2006 : Freddie Garrity, 69 ans, chanteur principal du groupe Freddie and the Dreamers... 1994 : Jacqueline Kennedy Onassis, 64 ans... 1935 : Thomas Edward Lawrence, 46 ans, dit Lawrence d’Arabie.