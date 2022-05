BÉDARD, Jean-Yves



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Bédard, fils de feu monsieur Arthur Bédard et de feu madame Yvonne Dupuis. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h.La mise en niche des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en privé à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Colette Trudel, ses enfants : Pierre (Francine Drolet), Marie-Josée (Robert Renaud) ; ses petits-enfants : Caroline Bédard, Hugo Marcoux (Gabrielle Vallières), Andréa Bédard (Maxim Tardif), Audrey Marcoux (Marc Dolbec) ; sa sœur Louisette ; son beau-frère et ses belles-sœurs : Jacqueline Falardeau, Jacqueline Bédard, Liliane Trudel (Roger Coveney), Thérèse Trudel, Nicole Trudel ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU, adresse : Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, 418-525-4385, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.