FILION, Léopold



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 11 février 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, nous a quittés Monsieur Léopold Filion. Il était l'époux de Lorraine Tremblay et demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) aule vendredi 20 mai 2022 de 19 à 21 heures et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 heures 30. Monsieur Léopold Filion laisse dans le deuil, son épouse Lorraine Tremblay ; ses enfants : Marcel, Claude (Lynda Bouchard), Anna (Claude Tremblay), Luc, Charlaine (Vallier Poulin), Geneviève (Alain Laroche), Jasmine (Michel Tremblay), Lisanne (Denis Boily) ; ses petits-enfants : Yannick, Louis-Charles, Jérémie, Virginie, Melissa, Anne-Frédérique, Raymond-Pierre, Aaricia, Adam-Emmanuel, Lydia, Charles-Félix ; son frère et sa sœur : André (Aliette Tremblay), Gisèle (Réal Dufour) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay ainsi que de nombreux filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Il est allé rejoindre ses parents, feu Stanislas Filion et feu Albina Dufour, ses frères feu l'abbé Jean-Joseph, feu François (1res noces feu Marie-Alice Côté, 2des noces Lorraine Lavoie), feu Ambroise, Frère Mariste, ainsi que deux petits anges qui ont quitté tôt, son frère jumeau et une sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-François d'Assise pour la communauté de Baie-Saint-Paul, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la