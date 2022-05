BELLEMARE, Lise



À Québec, le 15 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Lise Bellemare. Elle était la fille de feu Auguste Bellemarre et de feu Lucienne Bourassa. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Eric Bourk (Line D'Amours), Jean-François Bourk (Karine Leblanc) et Christian Bourk; ses petits-enfants: Juliette, Anabelle (Maxim Martineau) et Léane (Gabriel Morin); ses sœurs: Micheline, Colette (Jean-Paul) et Gisèle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des Résidences Côté-Jardins pour les bons soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org