ASSELIN, Marcel



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec le 29 avril 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Asselin, conjoint de madame Suzanne Charron. Il était le fils de feu Rose-Anna Bérubé et de feu Joseph Asselin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Asselin laisse dans le deuil sa conjointe madame Suzanne Charron ; son fils Michel ; ses frères et sœurs : Marie-Anne (feu Jules Langelier), Thérèse (feu Maurice Charrette), Pierre (Marthe Morin), Madeleine (André Wilson), Germain (Lucie Dufort), Paul (Mireille Pelletier), Cécile (Michel Nadeau), Rachel, Gabrielle (Arsène Hébert) et Jacinthe (feu Jean-Guy Guérin) ; son beau-frère et ses belles-sœurs : Pierre Charron (Suzanne Giard), Martine Charron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Louis, Marguerite (Simon Langelier), Victor et le beau-frère de Sylvain Charron. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5, 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca