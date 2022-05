GAGNON, Gaston



Au centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 11 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Gaston Gagnon. Il demeurait à l'Île-d'Orléans. Il laisse dans le deuil sa compagne: Louisette Thivierge; son frère: Jacques Gagnon; son beau-frère : Alfred Deschênes; ses neveux et nièces : Danièle Gagnon (Luc Lessard), Michelle Gagnon (Noël Francoeur), Bruno Gagnon (Mélanie Bélanger), Benoit Gagnon (Nathalie Beaudoin), Nathalie Gagnon (Jean-François Savoie), France Lépine (Benoît Fradet), Chantale Lépine (Arthur Paquin), Johanne Lépine et Lise Gravel (André Payette); ainsi que d'autres parents et amis. Il était le frère de: feu Gilles, feu Jean, feu Denise, feu Rita, feu Cécile, feu Pauline et feu Colette. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h30Les cendres de monsieur Gagnon seront mises en terre au cimetière de Sainte-Pétronille également. La famille tient à remercier les membres du personnel du centre d'hébergement Alphonse Bonenfant pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de