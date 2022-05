TANGUAY, Fleurette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 avril 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Fleurette Tanguay, fille de feu Marie-Jeanne Paquet et de feu Majorique Tanguay. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil sa sœur Suzanne (Denis Brodeur); son neveu et ses nièces : Marie-Josée (Stéphane Nolet), Annie (Patrick Richard), Nicolas (Anne-Marie Charrette) et Marie-Ève Brodeur (Rahim Mezouari); ses petits-neveux et ses petites-nièces : Gabriel, Anne-Marie, Amélie, Louis-David, Malcolm et Kian; ses proches-aidants : Jean Picher et Monique Villeneuve; les membres de la famille Daigle et ses collègues du Collège Notre-Dame-de-Bellevue. Sincères remerciements au personnel du Groupe de Médecine familiale de la Haute-Ville, du CLSC Haute-Ville / Basse-Ville / Limoilou et au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Petits Bonheurs D'École, 325 rue des Oblats, Québec, téléphone : 418 628-4355, www.petitsbonheursdecole.com.