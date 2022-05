ROULEAU, Marie-Paule



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 avril 2022, est décédée à l'âge de 92 ans madame Marie-Paule Rouleau, épouse de feu monsieur Yvan Gendreau, fille de feu madame Catherine Lévesque et de feu monsieur Alfred Rouleau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lynn (Jacques Couture), Denis, Martine (Bernard Plante) et une petite-fille: Claudine (Jean-Louis Bernier). Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur et amie Jeannette Rhéaume, Madeleine et Serge, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses frères et sœurs: Émile, Jeannine, Rosaire, Lucien, Marcel, Gérard, Colette et André; son beau-frère et ses belles-sœurs: Jean-Paul, Colette et Paulette. Le dépôt des cendres dans l'emplacement en présence d'un célébrant se fera en toute intimité au Mausolée-columbarium Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.