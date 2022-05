LAMONTAGNE, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Denis Lamontagne, époux de feu madame Hélène Lacasse, fils de feu monsieur Émile Lamontagne et de feu madame Albertine Sévigny. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Alida Verreault), Yves (Renée Giasson), Jean (Maryse Pouliot), Lynda (Normand Audet), Nicole (Steve Poulin) et Cindy (Daniel Landry); ses petits-enfants : Bianca, Maxime, Alexandre, Kenny, Dave, Dany, Émilie, Pamela, James, Gabrielle, Kevin, Tracy, Jess, Démy, Tommy et Koraly; ses arrière-petits-enfants : Lesley-Ann, Mathis, Emy, Jérémy, Loïc, Jayden, Mya, Sawyer, Brooklyn, Kylen, Audrina, Anais, Hayden, Emma, Rayan, Ariel, Ryan, Erika et Jayden; son filleul Kévin L. Therrien; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines des familles Lamontagne et Lacasse. La famille tient à remercier tout le personnel du 8 ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.La famille vous accueillera auà compter de 14 h.