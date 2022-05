La CAQ ne fera pas de cadeau à ses adversaires

C’était écrit dans le ciel que l’ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, allait se présenter pour la Coalition Avenir Québec.

Quand elle a annoncé son départ de l’émission La Joute à LCN, en décembre dernier, plusieurs personnes pensaient qu’elle s’en allait dans Marie-Victorin pour la partielle, mais finalement, ce sera Sherbrooke.

C’est tout à fait logique que Mme St-Hilaire se présente dans son coin de pays en Estrie. En choisissant Sherbrooke (un comté de Québec solidaire), personne ne pourra dire que l’ancienne analyste politique est opportuniste.

Les nationalistes

Caroline St-Hilaire s’inscrit parfaitement dans le courant nationaliste de François Legault. Quand on dit que la CAQ a bouffé le « lunch » nationaliste du Parti Québécois, l’arrivée de Mme St-Hilaire est une belle démonstration de cette réalité.

Dans le passé, une candidature comme celle-ci serait allée au Parti Québécois. Dans le cas de Mme St-Hilaire, on peut penser que le Parti Québécois est rendu trop dogmatique pour elle.

On voit bien aussi le défi pour Paul St-Pierre-Plamondon. Comment son parti peut survivre quand des candidates comme Caroline St-Hilaire se présentent pour la CAQ et non pour lui ?

En revanche, le PQ doit se réjouir de voir Mme St-Hilaire s’attaquer à un comté solidaire.

Monde municipal

Avec Caroline St-Hilaire et Suzanne Roy, ancienne présidente de l’Union des municipalités du Québec, dans Verchères, les rangs de la CAQ seront bien garnis d’anciennes figures marquantes du monde municipal.

De plus, les rumeurs disent que le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, pourrait aussi se lancer pour la CAQ dans René-Lévesque contre le péquiste Martin Ouellet. Ce serait un autre bon coup !

Clairement, la CAQ se concentre sur la campagne et elle ne fera pas de cadeaux à ses adversaires.

Si toutes ces personnes sont élues le 3 octobre, le défi numéro un de François Legault sera de garder tout ce beau monde de bonne humeur.