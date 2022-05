L’Alliance nomme ses capitaines

Les joueurs québécois Kemy Ossé et Hernst Laroche agiront comme co-capitaines de l’Alliance de Montréal au cours de sa première saison dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), a annoncé l’équipe jeudi.

• À lire aussi: Alliance de Montréal: un cœur qui bat au son des ballons

• À lire aussi: Kemy Ossé: un joueur en mission pour l’Alliance

Ossé est l’un des trois athlètes du club ayant une expérience dans la LECB et le seul à avoir disputé plus d’une saison dans la ligue. Le Montréalais a joué les deux dernières campagnes en Saskatchewan avec les Rattlers, totalisant en moyenne 11,8 points, 4,5 rebonds, 2,2 passes décisives et 27,1 minutes de jeu par match.

«Je suis honoré d’avoir le titre de capitaine de l’équipe, a-t-il indiqué, par voie de communiqué. C’est un honneur d’avoir été choisi par [l’instructeur-chef] Vincent Lavandier, avec qui je vais devoir communiquer constamment tout au long de la saison. Avec l’aide d’Hernst et de Vincent, j’ai hâte de guider les joueurs un peu plus jeunes et de faire tout ce qu’il faut pour mener l’équipe à un championnat.»

De son côté, Laroche en sera à sa première campagne dans la LECB cet été. Le vétéran de 33 ans a joué plus de neuf saisons en Hongrie, en République tchèque, en Ukraine, en France, en Tunisie et en Suisse. Il a aussi oeuvré avec l’équipe nationale haïtienne lors des préqualifications de l’AmeriCup de la FIBA en 2018.

«Je suis extrêmement fier, heureux et honoré d’avoir été sélectionné comme capitaine de l’équipe, a déclaré Laroche. J’ai hâte d’utiliser l’expérience que j’ai acquise au fil du temps pour guider les plus jeunes, motiver l’équipe et m’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde.»

Un instructeur heureux

Pour Lavandier, le choix d’Ossé et de Laroche était naturel.

«J’aime bien fonctionner avec deux capitaines, a-t-il affirmé. C’est important pour moi d’avoir un joueur qui connaît bien la ligue et qui est un leader vocal, Kemy, ainsi qu’un joueur ayant une grande expérience dans le monde professionnel comme Hernst. Kemy et Hernst sont les deux joueurs idéaux pour ce rôle.»

Ossé et Laroche joueront tous les deux à Montréal en tant que professionnels pour la première fois le dimanche 29 mai lorsque l’équipe accueillera les Shooting Stars de Scarborough. Précédemment, l’Alliance visitera les Honey Badgers de Hamilton dans le cadre de son premier duel à vie, le mercredi 25 mai.