Les Celtics rebondissent

Les Celtics ont refusé de retourner à Boston avec un retard de 0-2 dans leur finale d’association contre le Heat. Jeudi à Miami, ils ont pulvérisé leurs adversaires 127 à 102 pour niveler les chances dans la série.

Les Celtics ont pourtant mal entamé le duel, eux qui tiraient déjà de l’arrière 18 à 8 après quelques minutes à peine. C’est toutefois à ce moment qu’ils ont ouvert la machine. Ils ont rapidement rattrapé leur retard, avant de larguer leurs opposants.

Trois joueurs des visiteurs ont d’ailleurs surpassé la barre des 20 points. Jayson Tatum, avec 29, a été le plus productif. Il a aussi ajouté cinq rebonds et autant de mentions d’aide. Il a été épaulé par Jaylen Brown et Marcus Smart, qui ont chacun conclu le duel avec 24 points. Le second est d’ailleurs passé bien près de réussir un triple-double, lui qui a aussi ajouté 12 passes décisives et neuf rebonds à sa fiche.

Auteur d’une performance de 41 points dans le premier match de la série, Jimmy Butler a encore été le meilleur joueur des favoris de la foule. Ses 29 points n’ont toutefois pas été suffisants.

La série s’en va maintenant au Massachusetts pour les deux prochains matchs, respectivement samedi et lundi.