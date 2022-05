Opération Enfant Soleil: près de 4 M$ pour les enfants malades

Le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval a pu faire l’acquisition d’un nouvel appareil spécialisé grâce au versement d’une somme de 3,645 millions $ par l’Opération Enfant Soleil.

À l’approche de son 35e Téléthon, l’organisme a présenté jeudi le bilan de sa plus récente campagne.

En tout en 2022, 3,862 millions $ ont été remis à six établissements de la Capitale-Nationale, dont la part du lion au Centre mère-enfant de Québec.

L’hôpital pédiatrique pourra compter sur un nouvel appareil de résonance magnétique de type Tesla-3 qui aider à dépister et diagnostiquer plus tôt les maladies, dont des syndromes rares, assurant ainsi une prise en charge plus précoce de l’enfant.

La somme versée contribuera également à réaménager les infrastructures qui accueillent cet appareil et d’étudier le développement neurologique des nouveau-nés à risque.

Une différence

Ce genre d’investissement peut faire toute la différence pour des familles comme celle de Charles Bolduc, huit ans.

Le garçon de Québec souffre depuis la naissance d’une maladie inconnue qui lui cause une détresse respiratoire qui se manifeste par intermittence, surtout la nuit.

L’enfant dépense tellement d’énergie pour respirer que sa courbe de croissance affiche un retard.

«Ce n’est pas au niveau des poumons, mais vraiment entre la mâchoire et le cou, disons. Quand il est au sommeil, c’est comme si ça s’affaisse et ça collapse ensemble, alors l’air ne passe plus», témoigne sa mère Catherine Gauthier.

Les nombreux examens réalisés jusqu’à présent n’ont pas permis d’apporter des réponses sur l’origine de son trouble. Le petit fait donc l’objet d’un suivi minutieux par plusieurs spécialistes au Centre mère-enfant Soleil.

«Depuis que je suis toute jeune, je donnais à Opération Enfant Soleil, même adolescente, parce que je trouvais que c’est une cause importante. Je n’aurais jamais pensé que l’argent allait servir un jour à un de mes propres enfants», lance la maman.

Malgré ses ennuis de santé et des crises occasionnelles qui le ramènent à l’hôpital, Charles réussit très bien à l’école et a même commencé à pratiquer le hockey.

«Quand ton enfant est hospitalisé, qu’il est branché sur des machines et que tu vois le logo d’Enfant Soleil collé dessus, tu te dis, une chance que ça existe et une chance qu’il y a du monde qui donnent», souligne Mme Gauthier.

Autres investissements

Les autres établissements aidés cette année par l’Opération sont l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (65 193 $), la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (12 746 $), l’hôpital de La Malbaie (37 476 $), la Maison de Naissance de la Capitale-Nationale (35 794 $) et la Direction du programme Jeunesse du CIUSSS de la région (65 183 $).

Dans toute la province, ce sont 116 octrois de financement qui ont été versés cette année afin de bonifier les soins aux enfants, soutenir les familles et prévenir la maladie chez les jeunes par les saines habitudes de vie.

Depuis 1988, 75 891 126 $ ont été versés dans la région de la Capitale-Nationale

Le 35e Téléthon d’Opération Enfant Soleil sera présenté le 5 juin en direct du Théâtre Capitole.