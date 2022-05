Pas question de baisser les bras dans le camp de l’Océanic

RIMOUSKI | Maintenant acculé au pied du mur par les Remparts de Québec à la suite d’une défaite de 4-1, l’Océanic de Rimouski n’entend pas baisser les bras et se dit prêt à rebondir dans le match numéro 4 de la série quart de finale de la LHJMQ qui sera disputé jeudi à domicile.

L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, estime que son équipe peut mieux faire. « Certains joueurs ont bien fait, d’autres moins. Nous pouvons être meilleurs que nous l’avons été ce soir. Nous étions deuxièmes sur la rondelle en première et en deuxième période. Nous avons accordé 23 revirements en première période, ce qui est beaucoup trop. Les gars sont bons pour s’autoévaluer. Nous avons un genou au sol, mais nous avons l’habitude de nous relever quand ça arrive », a-t-il commenté.

Le cerbère Gabriel Robert a été excellent bloquant les 20 tirs auxquels il a fait face après avoir remplacé Patrik Hamrla, qui a cédé deux fois sur 16 lancers. « Robert a été superbe et en plus il était ami avec ses poteaux. J’ai senti Hamrla nerveux. Sur le 2e but, il a été pris hors position », a analysé Serge Beausoleil.

Cormier a marqué à son retour

Même s’il a marqué le seul but des siens à son retour après une absence de cinq matchs, l’attaquant de 20 ans, Xavier Cormier, n’était pas satisfait de sa performance. « Ce n’était pas ma meilleure partie, mais il s’en est fallu de peu pour qu’on revienne de l’arrière. On peut jouer du meilleur hockey. Les gars demeurent confiants. Nous allons tenter de marquer plus tôt dans le match demain afin de pouvoir profiter de l’énergie de la foule », a-t-il mentionné.

De bons mots pour Blais

Serge Beausoleil et Xavier Cormier avaient de bons mots pour l’attaquant de 16 ans, Alexandre Blais. « On peut maintenant parler d’un régulier. Sa passe sur le but de Cormier valait à une seule le prix d’entrée. À Québec, il a servi toute une tasse de café au grand défenseur Crevier », a souligné le pilote à propos de son joueur affilié.

« Blais a été rappelé du midget AAA. Il a joué une dizaine de matchs avec nous et il est un des meilleurs sur la glace », a ajouté Cormier.