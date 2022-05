Remparts: Nathan Gaucher répond présent

RIMOUSKI | Nathan Gaucher avait promis, après le match no. 2, que l’Océanic de Rimouski ne gagnerait plus une seule partie dans la série. Jusqu’à présent, il a 50% raison.

Les Remparts de Québec ont remporté une importante victoire de 4-1, jeudi, dans le troisième affrontement entre les deux formations, celui-là présenté au domicile de l’Océanic. Ils mènent maintenant la série trois de cinq, 2-1.

Gaucher et son trio ont répondu, hier. Le joueur de centre a terminé la rencontre avec un but et une passe, tout comme son ailier James Malatesta.

«La ligne à Gaucher a été incroyable. Ils étaient dominants et physiques», a mentionné Patrick Roy après le match.

«Ça bien été, on était prêt, a renchéri Gaucher. Il fallait sortir fort et c’est ce qu’on a fait. Notre ligne a super bien joué aujourd’hui. [...] Je ne sentais pas que je devais répondre à tout prix mais je l’ai dit et je vais suivre mes mots. Notre ligne a bien joué, toute l’équipe a bien joué. C’est ça, notre équipe, les Remparts.»

MATCH DE SÉRIES

Après avoir pris les devants 2-0 après deux périodes, limitant l’Océanic à huit lancers au but sur William Rousseau après 40 minutes, les Remparts ont vu leur adversaire réduire l’écart à 2-1 en troisième par l’entremise de Xavier Cormier qui effectuait un retour au jeu.

Peu de temps après, Rimouski s’est vu offrir une chance en or de niveler la marque lorsque Xavier Filion s’est vu décerner une pénalité majeure pour un double-échec au visage de Maël St-Denis.

Les hommes de Beausoleil n’ont toutefois pas été en mesure d’en profiter, voyant notamment leur avantage amputé de deux minutes en raison d’une pénalité mineure à Charles Côté.

«Quand on a mis ça 2-1, il y en a qui commençaient à avoir la face rouge de l’autre bord, a lancé Beausoleil. En première période, ils nous ont dominé et en deuxième, tranquillement on a avancé puis en troisième ça été beaucoup mieux. On avait le momentum à 2-1 mais on a pris deux pénalités stupides. On a profité d’une majeure mais on n’a même pas pu créer des chances dans le sens du monde.»

CHANCE D’EN FINIR

Jeudi, les Islanders de Charlottetown, les Cataractes de Shawinigan et le Phoenix de Sherbooke ont tous complété le balayage de leur série, pour accéder au carré d’as. Il ne reste donc que la série Remparts – Océanic en cours et Québec aura l’occasion d’aller les rejoindre avec une victoire, vendredi soir à Rimouski.

«C’était un match-clé pour nous ce soir et il fallait trouver un moyen d’aller le chercher. Maintenant, demain (vendredi soir), il faudra être encore meilleurs parce qu’eux autres voudront l’être», a mentionné Patrick Roy.

Mis au courant que les trois autres séries étaient terminées, Nathan Gaucher a par la suite ajouté son grain de sel.

«Ils [les équipes du carré d’as] vont avoir un peu plus de repos mais on ne s’en fait pas trop avec ça. On va finir ça demain.»