Un timbre au profit de l’Ukraine

Postes Canada a dévoilé, jeudi, un nouveau timbre aux couleurs de l’Ukraine qui permettra d’amasser des fonds afin de soutenir ce pays, une première pour le service postal canadien.

Mettant en vedette un tournesol – la fleur nationale de l’Ukraine – sur un fond de ciel bleu, le «timbre-poste philanthropique» permettra aux acheteurs de faire un don de 1 $ pour chaque achat d’un carnet de 10 timbres.

Les sommes récoltées seront ensuite remises à la fondation Canada-Ukraine, qui achemine de l’aide humanitaire dans ce pays dévasté par la guerre contre la Russie.

COURTOISIE DENIS DREVER/POSTES CANADA

«Les attaques aveugles non provoquées de la Russie ont causé des dommages irréparables à l'infrastructure et tué des milliers de civils, y compris des enfants. [...] Le bilan est dévastateur, et c'est avec gratitude que nous accueillons le soutien de Postes Canada et de chaque Canadien et Canadienne», a commenté par communiqué le directeur général de la Fondation Canada-Ukraine, Orest Sklierenko.

La parution d’un timbre philanthropique pour venir en aide à un autre pays est une première pour Postes Canada.

D’abord offerts en précommandes, les timbres seront disponibles dans tous les bureaux de poste à partir du 7 juillet.