Une invitation prestigieuse pour Charles Philibert-Thiboutot

Charles Philibert-Thiboutot a reçu une invitation prestigieuse à prendre le départ du Bowerman Mile qui se déroulera le 28 mai dans le cadre d’une étape de la Diamond League présentée à Eugene, en Oregon.

Des grosses pointures seront à la ligne de départ à Eugene qui sera le théâtre plus tard cet été du championnat mondial d’athlétisme. Les médaillés olympiques d’or et d’argent de Tokyo sur 1500 m Jakob Ingebrigtsen et Timothy Cheruiyot seront les têtes d’affiche du peloton de 13 ou 14 coureurs, ainsi que Abel Kipsang qui a terminé au quatrième rang dans la capitale nippone.

« C’est le Mile le plus relevé au monde, a affirmé Philibert-Thiboutot, et c’est une belle marque de reconnaissance d’être invité. Il y a tout un historique derrière cette course. L’an dernier, on m’avait invité à la vague B et j’avais terminé en troisième position après avoir tiré le peloton toute la course. Après coup, j’étais allé voir le directeur de course pour le remercier de m’avoir invité. »

En pleine forme

Malgré le niveau très relevé auquel il devra se mesurer, le coureur du club de l’Université Laval estime qu’il se présente dans d’excellentes conditions.

« Je suis de loin dans la meilleure forme de ma carrière, a-t-il déclaré. Ma victoire à Boston sur piste au 5000 m et mes records québécois sur 5000 m et 10 000 m à mes deux dernières courses sont un bon présage de ce que je peux faire à Eugene. »

Philibert-Thiboutot ne se présentera donc pas à la ligne de départ avec la mentalité de négligé.

« J’ai beaucoup travaillé l’aspect mental cet hiver et je vais là pour gagner, a-t-il indiqué. Je vais tout donner. Je ne me considère pas comme une version inférieure des autres coureurs présents. »

Actuellement au 42e rang mondial, le protégé de Félix-Antoine Lapointe espère attirer l’attention pour de prochaines étapes de la Diamond League en Europe.

« Si je fais bien à Eugene, je pourrais possiblement recevoir des invitations pour des événements en Europe. Parce que les points sont très élevés en Diamond, je pourrais grimper au classement. Ma priorité est de me hisser dans le top 20. »

Un entraînement différent

D’ici le Bowerman Mile, Philibert-Thiboutot modifiera son entraînement, lui qui est demeuré à Vancouver après les nationaux sur 10 000 m pour réduire les déplacements.

« Depuis le début de la saison, l’accent était mis sur l’endurance alors qu’à partir de maintenant je dois travailler ma résistance à conserver une vitesse élevée, a expliqué celui qui a réalisé son standard sur 1500 m et 5000 m afin de se qualifier pour le mondial qui aura aussi lieu à Eugene du 15 au 24 juillet. Mon endurance est tellement meilleure qu’elle ne l’a jamais été. Le corps a besoin d’un choc lors d’un changement d’entraînement, mais j’ai obtenu mes meilleurs résultats à vie au sprint cet hiver à l’entraînement et réussi des records personnels sur longue distance. Les deux prochaines semaines vont permettre de valider ma progression constante. »

Sur le Mile à l’extérieur, Philibert-Thiboutot a signé sa meilleure performance en carrière le 14 août 2021 en enregistrant un chrono de 3 min 52,97 s dans une rencontre présentée à Falmouth, au Massachusetts.