Championnat de la PGA: Tiger Woods sera des rondes du week-end

Tiger Woods l’a échappé belle, mais il pourra participer aux rondes de la fin de semaine au Championnat de la PGA. Le «Tigre» est retombé sur ses pattes lors de la deuxième journée de compétition en remettant une carte de 69 (-1), vendredi, à Tulsa, en Oklahoma.

• À lire aussi: Championnat de la PGA: au goût de 2022 avec un soupçon d’époque

• À lire aussi: Le nouvel objectif de Spieth

L’Américain de 46 ans s’était placé en difficulté la veille avec un 18 trous initial terminé en 74 frappes (+4). Sa performance a été beaucoup plus convaincante à son second passage sur le parcours de Southern Hills.

Woods semble avoir mieux composé avec ses douleurs à la jambe droite en fin de ronde. N’arrivant pas à mettre suffisamment de poids sur sa jambe gravement amochée en février 2021, il avait commis cinq bogueys sur les neuf derniers trous. Cette fois, il a réussi quatre oiselets, dont trois sur le neuf de retour. Sa journée a aussi été marquée d’un boguey et d’un double boguey au 11e fanion.

Le quadruple vainqueur de l’événement a effectué l’une des belles remontées de la journée en grimpant de 46 positions pour s’établir à égalité au 53e rang.

À l’avant, Rory McIlroy a perdu quelques plumes et est descendu au cinquième échelon. Le meneur après 18 trous a joué 71 coups (+1) et est désormais devancé par Will Zalatoris, Mito Pereira, Justin Thomas et Bubba Watson.

Zalatoris est premier en vertu de son pointage total de 131 (-9). Le jeune loup de 25 ans n’a commis aucune faute pour montrer une carte de 65 (-5). L’Américain devance le Chilien Pereira par un seul coup.

Un seul Canadien, le Saskatchewanais Adam Hadwin, a évité le couperet. Son total de 144 (+4) lui permet de flirter avec la coupure, justement établie à +4.

Ses compatriotes Corey Conners et Mackenzie Hughes, à égalité à +9, n’ont pas eu cette chance, bien qu’ils aient tous les deux amélioré leur résultat de la veille.