CNESST: baisse à un niveau historique du taux de cotisation

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) fixe le taux moyen de cotisation pour 2023 à 1,50 $, soit le taux le plus bas depuis 1985.

Cette baisse de 17 cents par rapport à 2022 représente une économie de 335 millions de dollars pour les entreprises du Québec, malmenées par les trois années de crise sanitaire.

Les conséquences de la pandémie, les incertitudes suscitées par l’inflation et les performances du Fonds de la santé et de la sécurité du travail en bonne santé financière (FSST) ont été prises en compte dans la décision.

«En 2021, le FSST a réalisé de bons résultats financiers, et ce, autant à l’égard des rendements obtenus sur les placements du fonds que des opérations du régime», a expliqué la CNESST par voie de communiqué, vendredi.

Le taux de capitalisation de la FSST a atteint les 135,7 % en décembre 2021, ce qui permettra de soutenir les entreprises malgré les changements dans les marchés financiers.

C’est le plus bas taux moyen de cotisation depuis la mise en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en 1985.

Réactions positives chez les organisations commerciales

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) s’est réjouie de la réduction du taux de cotisation.

«C’est une excellente nouvelle, particulièrement dans un contexte inflationniste où toutes les économies sont bonnes à prendre pour les PME qui ont identifié cet enjeu comme étant leur principale préoccupation pour 2022», a déclaré par communiqué le vice-président pour le Québec à la FCEI, François Vincent.

À l’instar de la FCEI, l’annonce fut bien accueillie par le Conseil du patronat du Québec (CPQ).

«Il faut toutefois rester vigilant, car le taux pourrait être revu à la hausse en 2023 à cause de la pression inflationniste et des soubresauts des marchés boursiers que nous connaissons actuellement», a prévenu le président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn.

De ce fait, la CNESST a averti qu’une possible hausse du taux de cotisation pour l’année 2024 pourrait avoir lieu.