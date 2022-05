Des étudiants du Cégep Limoilou récompensés lors de la Soirée du Mérite édutiant

C’est le 11 mai dernier que s’est tenue la soirée du Mérite étudiant de la Fondation du Cégep Limoilou. Quarante-sept étudiants et étudiantes inspirants se sont partagé pas moins de 55 000 $ en bourses. M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que plusieurs partenaires de la Fondation étaient présents pour souligner le parcours collégial extraordinaire de ces jeunes. Parmi eux, trois étudiants ont reçu des bourses d’exception de 2 500 $. La bourse Yvon Charest a été remise à Samuel St-Pierre, finissant en Métiers d’art, profil Ébénisterie artisanale. La bourse Entrepreneur a été remise à Charles-Antoine Bouchard, finissant en Sciences de la nature et Simon Laganière, finissant en Génie civil a reçu la bourse du Génie.