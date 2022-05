Des supplémentaires pour le spectacle hommage à Michel Louvain

La tournée du spectacle hommage au regretté Michel Louvain, Un certain souvenir, va poursuivre sa route l’an prochain et, devant le succès remporté par cette production, on a ajouté deux supplémentaires dans la métropole.

Ainsi, les 15 et 16 novembre 2022, Bryan Audet, Joëlle Lanctôt, Matthieu Lévesque et Suzie Villeneuve vont se produire à nouveau sur les planches du Cabaret du Casino de Montréal, là où a eu lieu récemment la grande première du spectacle, qui comprend sept tableaux mis en scène par Joël Legendre. Ce dernier, qui est aussi directeur artistique, est assisté de Pierre Plante et Pierre Huet signe les textes.

Un certain souvenir célèbre la carrière de Michel Louvain, dans une formule à mi-chemin entre le théâtre et le spectacle musical.

Rappelons que Michel Louvain, qui est décédé le 14 avril 2021, aurait célébré cette année ses 65 ans de carrière ainsi que son 85e anniversaire de naissance.

