Djordje Mihailovic sélectionné par les États-Unis

Fort d’un superbe début de saison en Major League Soccer (MLS), le milieu de terrain du CF Montréal Djordje Mihailovic a été invité par l’équipe nationale des États-Unis à prendre part à une série de matchs internationaux en juin.

Les Américains tiendront un camp d’entraînement et affronteront le Maroc le 1er juin et l’Uruguay le 5 juin en rencontres préparatoires. Viendront ensuite deux duels de la Ligue des Nations de la CONCACAF, contre la Grenade et le Salvador, les 10 et 14 juin.

Mihailovic est parmi les meilleurs joueurs du circuit Garber cette saison avec six buts et quatre passes décisives en 12 matchs. Il avait été élu joueur par excellence du CF Montréal en 2021.

En équipe nationale, l’athlète de 23 ans compte six sélections et un but.