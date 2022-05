Éliminé, l’Océanic garde la tête haute

RIMOUSKI | Éliminé lors du 4e match de la série quart de finale l’opposant aux Remparts de Québec ce vendredi soir à Rimouski, l’Océanic gardait la tête haute pour avoir tenu son bout face aux champions de la saison régulière.

«Je suis très fier de mes gars. Nous n’avons pas à rougir de notre performance. Nous ne leur avons pas donné la série. Ils ont eu à travailler. Nous avons 12 joueurs qui n’avaient jamais joué un match de série dans la LHJMQ. L’avenir s’annonce très prometteur avec une vingtaine de joueurs admissibles à revenir l’an prochain», a commenté le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui était surtout fier de voir comment ses jeunes joueurs ont réussi à s’imposer dans des matchs très physiques. Il a également eu de bons mots pour Louis Robin, qui a fait sentir sa présence après avoir raté le 3e match en raison d’une blessure.

Un dernier tour de piste

La défaite de vendredi représentait le dernier match en carrière pour les trois joueurs de 20 ans de l’Océanic, Xavier Cormier, Liam Kidney et le capitaine Ludovic Soucy. «Ludovic est tout ce que tu veux comme capitaine. Il laisse un héritage très important à nos jeunes joueurs. C’est un gars qui a toujours travaillé fort sur la glace et qui ne connaît pas les demi-mesures. C’est aussi une très bonne personne que je me considère choyé d’avoir dirigé», a mentionné Serge Beausoleil.

Soucy avec les Patriotes de l’UQTR

«Je suis arrivé ici à 16 ans, sans aucun poil au menton. J’ai gravi les marches une par une. Je ne suis pas le type de joueur de 20 ans habituel, mais j’ai tout donné. Je suis fier des gars. Nous avons prouvé qu’avec un bon esprit d’équipe, on peut accomplir de grandes choses. Je ne serais pas surpris de voir l’équipe batailler pour la Coupe dès l’an prochain et je serai là pour les encourager», a déclaré celui qui poursuivra sa carrière dans le circuit universitaire canadien avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières.