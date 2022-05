F1 : Lance Stroll a du travail à faire

Le pilote Lance Stroll a pris les 12e et 13e places lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Espagne tenues vendredi, à Barcelone.

Au volant de sa voiture Aston Martin, le Québécois a réalisé un chrono de 1 min 21,920 s au cours de la session initiale, tandis que les deux porte-couleurs de Ferrari, Charles Leclerc (1:19,828) et Carlos Sainz fils (1:19,907), ont dominé. Le top 3 de l’avant-midi a été complété par Max Verstappen, sur Red Bull, en 1:20,164.

De retour en action pour la seconde séance, Stroll a utilisé des pneus durs et tendres, enchaînant avec le 13e tour au classement, soit 1:21,249. Leclerc a de nouveau été le plus convaincant en vertu d’un passage de 1:19,670. Cette fois, les deux conducteurs de Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton, ont suivi en 1:19,787 et 1:19,874 respectivement.

Remplaçant Alexander Albon chez Williams, le champion en titre de Formule E, Nick de Vries, a fini 18e de la première séance en 1:22,920. Albon a repris sa voiture pour la deuxième et a terminé au même échelon.

Les troisièmes essais et les qualifications auront lieu samedi. La course, sixième de la saison 2022, se déroulera le lendemain.