La catastrophe d’avoir isolé les vieilles personnes

Une lettre ouverte dénonçant l’infantilisante surprotection qui fut exercée par le gouvernement sur les aînés pendant la pandémie m’a ravie au plus haut point ce matin. J’ai vu ma propre mère en perdre de plus en plus des bouts au fil des mois. Devenue l’ombre d’elle-même, j’ai décidé de la sortir du CHSLD pour la reprendre avec moi. Puis ce fut le parcours du combattant pour obtenir des soins ponctuels à domicile. Pourvu que l’aide qu’on m’accorde, qui est loin d’être parfaite, tienne aussi longtemps que moi je pourrai tenir le coup !

Une fille qui craint le débranchement du système

Au nombre de fois où le gouvernement s’est fait dire en commission parlementaire à quel point les services de santé à domicile étaient déficients, jamais je ne croirai que le peu qu’il y a puisse être retiré un jour.