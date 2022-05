La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 20 mai 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Sur ce cinquième album des Néo-Brunswickois, des méga-riffs qui arrachent tout (sur This is My Pencil et Zötessës notamment) alternent avec des pièces narratives relatant des péripéties joliment déjantées, et ce, sans jamais empiéter sur la musicalité. Même les claviers distorsionnent en harmonie avec les six cordes sur des progressions d’accords rappelant les belles années de Deep Purple. Dès la première chanson, Washed Up Rock Band, le groupe se moque de sa place dans le showbiz: «On a jamais fait de hit/on a juste un Félix». Les gars y scandent même «AC DC/CCR!» comme un mantra classic rock. Pour ne pas épuiser les stocks de rock musclé, on fait venir en renfort du funk juste assez cochon avec Safe To Say. Le titre Pas l’temps d’niaiser reflète bien la philosophie de l’album. Aucun répit entre les histoires de brosses ou de chums mal pris. Le tout saupoudré d’autodérision. Avis aux intéressés: la quasi-instrumentale Canoë Camping (Do You Want to Play) serait parfaite pour accompagner un lutteur lors de son entrée sur le ring. (Stéphane Plante)

Aucune promesse - Loud (***)

Beaucoup de comptes à rendre sur ce dernier opus de Loud. Sans parler d’une enfilade de diss tracks, Aucune promesse vise ceux qui remettent en doute l’intégrité de Loud. Si vous ne connaissez le rappeur que pour ses apparitions télé, ne cherchez pas ici une autre Toutes les femmes savent danser. Les paroles de la pièce #10 s’avèrent d’une actualité aussi récente que troublante: «On a nos propres #10/On rep’ la Guy Lafleur de Lys...» (Stéphane Plante)

The Paradise Club - Claudia Bouvette (***)

Claudia Bouvette a eu mal, et ça s’entend. Ne vous laissez pas berner par la pop entraînante, qui flirte avec l’électro et le funk: c’est bien un air de révolte qui revendique sa place sur le premier album de l’artiste qu’on a pu voir à Big Brother Célébrités. C’est même à une prise de contrôle qu’on assiste entre les Touchée-Coulée, Solo Night et Douchebag. Avec The Paradise Club, Claudia Bouvette prouve à qui en doutait qu’elle est une auteure-compositrice-interprète de talent, qui risque de nous surprendre avant longtemps. (Mélissa Pelletier)

EYEYE - Lykke Li (***)

On pourrait entendre un cœur se briser à travers les pièces de EYEYE. Et c’est justement ces instants douloureux, et parfois obsédants, que l’artiste suédoise a tenté de transposer sur cet album créé dans sa chambre à coucher. Inutile de dire que c’est un des efforts les plus intimes de Li, qui nous laisse ici découvrir son univers autrement. Les curieux pourront aussi jeter un œil sur de courts extraits visuels accompagnant l’album, comme des fragments des histoires qu’elle raconte dans ses chansons. (Mélissa Pelletier)

Impact Is Imminent - Anvil (***)

L'énième retour fracassant des icônes du métal colossal coast to coast. Besogneurs acharnés, les gars d’Anvil nous balancent un 19e album encore imprégné de charge survoltée. S’il est peu probable que le groupe fasse le plein de nouveaux adeptes avec ce brûlot, les fans finis se régaleront de la toute puissance des refrains old school assénés par leurs idoles. Avec Ghost Shadows ou Wizard’s Wand, les vétérans prouvent qu’ils n’ont rien à envier aux jeunes pousses métalleuses. Ou si peu. (Stéphane Plante)

À LIRE AUSSI:

• À lire aussi: La liste de lecture de Stéphane Plante

• À lire aussi: Mat Vezio: retrouver les fondations

• À lire aussi: Dans l'univers musical de Jérôme 50