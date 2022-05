Parité salariale: les avocats de l’aide juridique en grève mardi prochain

Après deux ans sans convention collective, les avocats de l’aide juridique feront «une première demi-journée de grève» le 24 mai à travers le Québec, afin de faire pression sur le Conseil du Trésor.

Devant le refus du Conseil du Trésor «de consentir des mandats de négociation pour maintenir la parité salariale avec les procureur-es de la Couronne employés par Québec», les syndicats des avocats affiliés à la CSN seront en débrayage le 24 mai prochain, est-il écrit dans un communiqué de presse.

Les avocats de l’aide juridique revendiquent l’égalité des conditions salariales avec les procureurs, qui sont payés davantage par le gouvernement.

La grève aura lieu dans les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Ainsi, les dossiers à la Cour seront donc suspendus pour la première moitié de la journée du 24 mai.

Désaccord avec le Conseil du Trésor

Le conseil avait plaidé que «les conditions de travail des avocates et avocats de la CSJ [Commission des services juridiques] sont différentes de celles des procureur-es aux poursuites criminelles et pénales» et que conséquemment, aucun mandat de négociation ne leur avait été donné par le gouvernement.

«Notre dernière convention s'était conclue en reconnaissant à nouveau le principe de la parité de nos conditions de travail : nous plaidons les mêmes dossiers, devant les mêmes tribunaux et devant les mêmes juges que les procureur-es de la Couronne», s’est indignée la présidente du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique de Montréal et Laval (CSN) et membre du comité national de négociation, Justine Lambert-Boulianne.

Selon les syndicats, la balle serait dans le camp des responsables politiques, qui devraient utiliser leur influence pour garantir la parité salariale entre les deux parties concernées.