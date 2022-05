Record pour le Souper Homard de la Fondation Signes d’Espoir

Plus de 500 personnes ont pris part, à la 13e édition du Souper Homard de la Fondation Signes d’Espoir, le 12 mai dernier, au Terminal du Port de Québec. La soirée a permis de recueillir un montant record de 112 000$, pour soutenir le Centre et l’Atelier Signes d’Espoir, mission de Sœur Louise Bellavance, s.c.q. « Signes d’Espoir c’est apprendre la langue des signes et garder l’espoir de communiquer et d’avoir une vie sociale. C’est une cause qui nous tient particulièrement à cœur », a mentionné Jonathan Trudel, vice-président exécutif et cofondateur de Trudel Corporation, président d’honneur de la soirée. « Les participants ont démontré une grande générosité lors de cet événement. Les fonds amassés permettront l’agrandissement de l’atelier, l’achat de l’équipement pour les résidences et l’aménagement d’un espace de vie agréable », a ajouté Stéphane Pellerin, directeur général de l’organisme.