Saveurs du Portugal

Le Portugal a vraiment tout pour se faire aimer ; ses vins aussi. Voilà maintenant 20 ans que je les fréquente et je ne les ai jamais trouvés aussi bons. En voici cinq pour assouvir votre soif.

Il y a deux semaines, Montréal recevait une belle délégation de vigneronnes et vignerons portugais. Entre les vedettes montantes du Dão, de Bairrada et de Lisbonne, les maisons classiques du Douro et du Vinho Verde et quelques caves coopératives dynamiques, il y avait vraiment de quoi se faire plaisir. Souvent à des prix d’aubaine, en plus !

Pour toutes ces raisons, j’ai peine à comprendre que ces vins riches d’une histoire millénaire soient encore boudés par tant d’amateurs de vin de terroir. C’est à se demander si l’excellent rapport qualité-prix-plaisir des vins portugais ne leur porterait pas préjudice. Enfin...

Si l’arrivée de l’été vous donne envie de nouveaux horizons, vous trouverez matière à exploration dans ces contrées bucoliques qui abritent un peu plus de 80 variétés autochtones. Outre les cépages vedettes touriga nacional et alvarinho, saluons le retour en force du bâga, de l’encruzado et de l’arinto, ainsi que l’émergence de perles moins connues comme l’alfrocheiro, le vital et le jampal. Tout ça sonne exotique ? Imaginez ce que ça goûte...

Santé ! Saúde !

Borges, Vinho Verde 2020, Quinta de Simaens

★★★ | 15,45 $ | Portugal | 11 % | 3,6 g/L

Code SAQ : 14042068

Tournée vers l’Atlantique, la région du Vinho Verde, au nord-ouest du pays, foisonne de vins blancs légers en alcool et uniques par leur profil organoleptique. Celui-ci ne pèse que 11 %, mais il offre de jolis arômes de pêche (l’alvarinho), d’agrumes et de fleurs blanches (le loureiro), ainsi que la tension propre à l’arinto. Sec, presque perlant, avec une touche de gaz carbonique, il a assez de tenue pour accompagner une salade d’asperges.

Niepoort, Douro branco 2020, Diálogo

★★★1/2 | 16,10 $ | Portugal | 12% | 0,7 g/L

Code SAQ : 13074375

Dirk Niepoort a compris que l’avenir du Douro, chaud et aride, se trouvait dans les zones plus fraîches. Les rabigato, códega do larinho, gouveio, dona branca, viosinho et bical qui composent son Diálogo blanc, sont cultivés entre 350 et 500 mètres d’altitude. Plutôt délicat au nez, le 2020 s’impose en bouche par sa tenue et sa salinité, un attribut plutôt rare dans cette gamme de prix. Un régal avec un poisson entier en papillote, surtout si vous y ajoutez quelques feuilles d’ail des bois.

Duorum, Douro 2018

★★★★ | 19,30 $ | Portugal | 13,5 % | 2 g/L

Code SAQ : 11510102

Chaque année, je retrouve dans les vins de João Portugal Ramos et de José Soares Franco la même signature d’élégance, doublée d’une suavité on ne peut plus séduisante. Leur Colheita 2018 n’y fait pas exception et ses tanins, quoique fermes, sont enrobés d’une texture veloutée et gourmande, dans laquelle on a envie de croquer. Ajoutez à cela une finale minérale et vous avez là un vin de table du Douro on ne peut plus typé. Prévoir une heure de carafe ou 3-4 années en cave.

Adega de Penalva, Dão branco 2020

★★1/2 | 12,15 $ | Portugal | 12,5 % | 1,9 g/L

Code SAQ : 12728904

Ce vin blanc de la cave coopérative de Castendo est composé d’un trio gagnant d’encruzado, de malvasia et de cerceal. Le premier apporte de la tenue, le deuxième des saveurs généreuses et le dernier, une saine acidité. Sec, simple et rafraîchissant. À ce prix, faites-en provision pour les apéros à l’improviste.

Tiago Teles, Bairrada 2020, Gilda

★★★★ | 26,40 $ | Portugal | 12,5 % | 1,9 g/L

Code SAQ : 13629001

Le climat de la région de Bairrada porte l’influence de l’océan Atlantique qui, conjugué à l’apport des sols calcaires de l’appellation, donne à ce vin une fraîcheur irrésistible. Tiago Teles vinifie cet assemblage de castelão, tinta barroca et alfrocheiro sans ajout de levure, avec un apport limité en sulfites. On appréciera ce 2020 pour son attaque souple, mais aussi pour ses tanins vigoureux et pour l’originalité de ses saveurs de cuir, de terre, de fruits noirs et d’épices.