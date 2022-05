Sud du Québec: week-end partiellement pluvieux avec un humidex 35

Le temps chaud sera de retour pour ce week-end, alors que des températures pouvant atteindre 30 degrés sont attendues dans certains secteurs du sud du Québec avec de possibles averses par endroits.

À Montréal et en Montérégie notamment, on prévoit un mercure à la hausse avec un humidex 35, alors que l’on prévoit, après l’alternance de soleil et de nuages vendredi, un temps nuageux samedi et pluvieux le lendemain.

Dans l’ouest de la province, Environnement Canada prévoit de la pluie qui débutera de façon intermittente pour la plupart des secteurs vendredi, alors que les températures seront dans les normales de saison.

De 22 à 25 degrés sont attendus dans le centre de la province vendredi, alors que pour la fin de semaine les températures seront à la hausse avec des averses à Québec et au Saguenay et un temps plus nuageux en Estrie.

Dans l’est de la province, l’agence fédérale prévoit une chute du mercure entre samedi et dimanche passant de 26 degrés à 11 degrés par endroits, alors que des averses sont attendues dimanche dans le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.