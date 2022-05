Un 60e anniversaire 2.0 pour Labrecque Plancher Décor

Pour souligner son 60e anniversaire, Labrecque Plancher Décor a inauguré hier, sa salle de montre fraîchement rénovée, en plein cœur de Québec (688, Saint-Vallier Ouest). Pour l’occasion, la clientèle était invitée à découvrir cet espace de 10 000 pieds carrés entièrement renouvelé et divisé en trois départements distincts, offrant une expérience de magasinage en boutique réinventée et un plaisir renouvelé. Depuis qu’André Labrecque a démarré sa propre affaire de couvre-planchers en 1960, l’entreprise a bien évolué. Soixante-deux ans plus tard, elle s’impose comme la référence dans le domaine à Québec. En 2020, 2021 et 2022, Labrecque Plancher Décor a obtenu le prix Choix du consommateur dans la catégorie «Détaillant de plancher de bois franc», témoignant de la reconnaissance et de l’appréciation de la clientèle envers la qualité de son service.



► cplabrecque.com