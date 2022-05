Une aide au Grenier

La Fondation Meubles South Shore de Lévis, qui depuis plusieurs années s’engage auprès de sa communauté en soutenant différents organismes, a versé récemment un montant de 2000 $ pour les activités de l’organisme Comptoir alimentaire Le Grenier, qui depuis 1991 offre des services d’aide alimentaire et d’accompagnement à des personnes et à des familles du grand Lévis dans le besoin, dans le respect et la dignité, en collaboration avec des partenaires du milieu. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Beaulieu, intervenante psychosociale pour le Grenier ; Stéphane Clavet, directeur général du Grenier ; Claudia Laflamme, directrice de la Fondation Meubles South Shore. Renseignements : comptoirlegrenier.com.

Le homard gaspésien

Photo courtoisie

La saison 2022 de pêche au homard en Gaspésie marque la 12e année de l’identification des homards pêchés en Gaspésie, une approche de traçabilité encore unique au monde, qui met en relation les Québécois et les pêcheurs sur le site monhomard.ca, où le numéro inscrit sur le médaillon permet d’aller à la rencontre du pêcheur qui a capturé notre homard. Pour une 10e année de suite, le médaillon véhiculera, sur le fond jaune à son endos, le slogan « J’aime le beurre », rappelant le partenariat de longue date entre le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG) et les Producteurs de lait du Québec (PLQ). Donc, demandez le homard arborant le médaillon (photo) pour être bien certain que c’est du homard pêché en Gaspésie. Après avoir entré le numéro inscrit sur le médaillon, un numéro par pêcheur, vous pourrez voir une vidéo montrant le pêcheur à l’œuvre sur son bateau.

Plus de 1 M$ investis

Photos courtoisie

Après que Chalets-Village, de Saint-Ferréol-les-Neiges, eut fêté son 30e anniversaire l’an dernier en pleine pandémie, le complexe d’hébergement touristique en est ressorti métamorphosé grâce à un investissement global s’élevant à 1,2 M$. Des rénovations d’envergure ont été effectuées afin de moderniser les infrastructures, mais aussi d’étendre leur vocation, notamment par l’ajout d’une salle de réception qui permet dorénavant la tenue d’événements et de réunions d’affaires. Appartenant au même homme depuis sa création jusqu’en 2019, Chalets-Village a été repris par les beaux-enfants du propriétaire. Aussitôt, le couple Jessica Emond et François Turcotte a investi dans le projet afin de le moderniser et de l’adapter aux besoins de nouveaux types de clientèle ; celle d’affaires et l’événementiel.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 mai 2019. L'ex-comédien Volodymyr Zelensky (photo) est investi président de l'Ukraine. Un mois après sa victoire écrasante face au président sortant Petro Porochenko, le plus jeune président de l'Ukraine post-soviétique, 41 ans, a prononcé une adresse à la Nation avec comme promesses de mettre fin à la corruption et de "casser le système ».

