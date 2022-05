TREMBLAY, Jean-Claude



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Tremblay, époux de dame Denise Ross, fils de feu Aurèle Tremblay et de feu Hélène Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Caroline (Michael), Sylvain (Caroline), Christine (Maxime); ses petits-enfants: Nicolas (Audrey), Andrew, Lee-Ann (Dominic), Laurence (Zacharie), Audrey (Pierre), Charles (Alana), Samuel; ses arrière-petits-enfants: James, Jacob et Léonie; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanitae et celui de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi que la docteure Gabrielle Lafrenière pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.