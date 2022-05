MONGEON, Pierre



Au CHSLD Saint-Antoine, le 30 avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre Mongeon, fils de feu Arsène Mongeon et de feu Antoinette Fournier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi le 26 mai 2022 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Benoît (Anik Dorval, feu Johanne Tremblay), France, Annie (Philippe Perron), Nathalie (Sylvain Caron), Marie-Claude (Frédérick Blouin) et la mère de ceux-ci Suzanne McLean; ses petits-enfants: Ian Antony Mongeon-Charest, Camille Blouin, Raphaël Perron, Jérôme Blouin, Robin Perron, Justin Mongeon et Noémie Perron; ses frères et sœurs: Claire (feu Charles Henri Gobeil), Albert (Christy Sill), Annette (Gilles Casavant), Marcel (Line Rivard), Claude (Nicole Duquette), Roméo (Diane Di Lauro), André (Jacqueline Gingras), Renée (Jean-Yves Dubé) et Louyse; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués et leur dévouement durant les 17 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601. Chemin de la Canardière, J-9000, Québec Qc, G1J 2G3, www.fondationcervo.com