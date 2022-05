BOUFFARD, Adrien



À son domicile, le 10 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Adrien Bouffard, époux de madame Cécile Rouillard. Il était le fils de feu Alphonse Bouffard et de feu Juliette Deblois. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 10h pour recevoir les condoléances. Par la suite, monsieur Bouffard sera inhumé au cimetière paroissial. Monsieur Bouffard est allé rejoindre son fils Yvon qui l'a précédé. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Cécile Rouillard, sa fille Nancy (René Plante) et ses petits-enfants : Antoine et Léa Plante; ses frères et sœurs : Cécile (Georges Potvin), André (Christine Bouchard), Marcel (Francine Gagnon), Jeanne D'Arc (Jacques Boutin), Denis (feu Lucie Gagnon), Jean-Paul et Marie-Claire; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rouillard : feu Angèle (feu Lucien Labrecque), Lise (Laurier Lussier), Marcel (Rosemarie Rouillard), Denise (feu Ovila Morneau), Roger (Céline Gagnon), François (Lucie Goulet), Aline (Denis Labbé), Ginette (Luc Morin), Francine (Régis Gagnon), André (Lisette Leblanc) et Michel (Chantal Turgeon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire