BADEAU, Jean-René



" Une vie n'est pas importante sauf dans l'impact qu'elle a sur d'autres vies.Jackie RobinsonPar sa générosité de temps, de moyens, son sens des responsabilités en regard de la vie des autres et sa foi, Jean-René a eu un impact indélébile sur la vie de sa famille, ses amies, amis, connaissances et parfois étrangers trop nombreux pour être comptés ainsi que nombre d'organisations caritatives, encore là, impossible à dénombrer. À nous toutes et tous de suivre maintenant son exemple et faire de même.À l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-René Badeau, fils de feu Marie-Ange Leboeuf et de feu Eugène Badeau. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : feu Evelyne, Pierrette, feu Lucette, Louise (Otello), Yvon; sa nièce et ses neveux : Elena, Pierre (Mireille) et Roberto (Jade); ses petites-nièces et son petit-neveu : Stéphanie, Julia et Charles.