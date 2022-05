BÉGIN, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2022, à l'âge de 103 ans et 7 mois, est décédée madame Jeannette Bégin, épouse de feu monsieur Noël Bédard. Elle était native de la paroisse Saint-Antoine-de-Bienville à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Clément, Gabriel (Louise Legendre), Serge (Diane Bernier), André, Claude et Gilles (Judy Robitaille); ainsi que ses 10 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Bienville.