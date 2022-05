LALANCETTE, Jacques



À l'hôpital de l'Enfant Jésus, le 28 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Lalancette, époux de feu madame Pauline Santerre. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au Columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Lalancette laisse dans le deuil ses enfants : Marc et Marie (Etienne St-Amour) ; ses petits-enfants : Jérémie, Dominique, Katéri et Luba ; ses frères et sœurs : Roland (Margot Delorme), Paul (Véronique Harvey), Hélène (feu Maurice Grondin) et Monique ; sa belle-sœur : Mme Alberte Santerre, son filleul : M. Peter Booth ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de votre choix ou par une messe dédiée