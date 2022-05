LAFLAMME, Thérèse



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 27 février 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Thérèse Laflamme, épouse de feu monsieur Georges Leclerc, fille de feu Joseph Laflamme et de feu Rebecca Therrien. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.La mise en terre de ses cendres se fera ultérieurement au cimetière St- Charles dans le lot familial.Elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, d'autres membres de la famille et des ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: Lucienne (Alyre Mignault), Joseph-Aimé (Eva Bégin), Adélard (Elodie Chabot), Marie (Anselme Ruel), Rosalie (Joseph D. Morissette), Alma, François (Alice Côté), Arthémise (Nérée Vallières), Albertine (Appollinaire Bergeron), Pierre (Blandine Laliberté), Alphonse (Rose-Alma Laliberté), Alice (Maurice Noël), Elmire (sœur Ste Juliette), Wilfrid (Antoinette Goulet, en secondes noces Juliette Lebel), Blandine (Léonard Labrecque), Maurice (Germaine Aubé) et Louis (Thérèse Laflamme). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du centre d'hébergement du Boisé pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 1188, avenue Union, bureau 520, Montréal Qc, H3B OE5, www.scleroseenplaques.ca