CORMIER, Lucienne Asselin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 22 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Lucienne Cormier, épouse de feu monsieur David Asselin. Née à New Richmond le 12 juin 1930, elle était la fille de feu dame Eugénie Leblanc et de feu monsieur Polydor Cormier. Elle demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Madame laisse dans le deuil ses enfants : Marcel, André, Réjean, Mireille (Denis Dion); ses petits-enfants : Mathieu (Marie-Josée Verret), Geneviève (Philippe Gagnon), Véronique, Gabriel, Pascal, Christophe, Juliette; ses sept arrière-petits-enfants; son frère et ses belles-sœurs : Hilaire (Suzanne Gagnon), Gisèle Cormier (feu Charles) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de : Émilien, Eugène, Yvon, Napoléon, Normand, Fernand, Lucien, Marie, Alexina, Yvonne, tous décédés. La famille remercie tout le personnel soignant de la Résidence des Chutes pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294.