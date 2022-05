Cinq hôtels québécois qui acceptent les animaux

Afin de contrer le stress et l’isolement de la pandémie, plusieurs familles québécoises ont décidé d’adopter un animal. Plus de la moitié des ménages du Québec (52 %) héberge un chien ou un chat, représentant une hausse d’environ 200 000 animaux depuis le début de la pandémie. Comme voyager est de nouveau permis, les hôtels doivent user de souplesse pour attirer les propriétaires d’animaux voyageurs.

Nouvelle venue dans la famille, Poppy Parnell la corgi âgée de 4 mois seulement a séjourné avec bonheur dans cinq hôtels à travers le Québec.

Photo courtoisie, Sarah-Émilie Nault

Fairmont Le Reine Elizabeth

Centre-ville de Montréal

Services offerts aux animaux : un petit lit et une couverture pour le chien ou le chat dans la chambre ainsi que des bols pour la nourriture et l’eau.

Petits plus intéressants : l’établissement propose un service externe de gardiennage pour animaux dans la chambre ou à l’extérieur (on peut aussi faire promener son animal) pour 30 $ l’heure, minimum de trois heures. Une initiative de la gardienne d’animaux Frederique Grenier qui poursuit son offre de gardiennage d’animaux à domicile dans la grande région de Montréal, en français, en anglais et en espagnol. (frederique.petsitter@hotmail.com)

Parcs et activités aux alentours : le square Phillips est tout près pour une balade avec pitou.

Frais pour les animaux : 25 $ pour un chien ou un chat pouvant peser jusqu’à 20 livres.

Manoir des Sables

Magog, Orford

Petits plus intéressants : les chambres « amies des animaux » sont situées au rez-de-chaussée du Manoir et possèdent une terrasse et un accès direct au large terrain entourant le complexe. Se trouve aussi un lac tout près.

Parcs et activités aux alentours : plusieurs activités de plein air dont de belles randonnées au mont Orford et des balades le long du sentier pour piétons longeant le lac Memphrémagog.

Frais pour les animaux : 30 $ + taxes pour le séjour, maximum de deux animaux par chambre.

Photo courtoisie, Sarah-Émilie Nault

Delta Trois-Rivières

Centre-ville de Trois-Rivières

Petit plus intéressant : l’établissement est attaché au Palais des congrès de Trois-Rivières.

Parcs et activités à proximité : belle balade à faire le long du fleuve Saint-Laurent et dans les petites rues animées du Vieux-Trois-Rivières à deux pas de l’hôtel.

Frais pour animaux : 35 $ par séjour, 2 animaux de 23 kilos ou moins acceptés.

Auberge des Gallant

Rigaud

Services offerts aux animaux : remise d’une trousse bien-être pour pitou comprenant une couverture, deux bols et un bol télescopique portable pour la randonnée. Accueil par le gentil Rosco, le chien « maître d’hôtel » de l’endroit qui habite sur place. Gâteries aussi offertes à l’accueil.

Petits plus intéressants : les chambres accueillant les chiens sont situées au rez-de-chaussée. Elles possèdent une large terrasse, donnent directement sur l’herbe et ont chacune leur foyer extérieur et des chaises Adirondack pour passer une belle soirée avec pitou au bord du feu.

Parcs et activités aux alentours : le superbe domaine de l’auberge possède de grands arbres, un lac et un boisé parsemé de petits sentiers. D’autres sentiers pédestres se trouvent dans la forêt tout juste en face. Spa et délicieux brunchs du dimanche pour les maîtres.

Frais pour les animaux : 50 $ par nuit pour un chien ou un chat.

Motel Colonial

Rimouski

Petit plus intéressant : à 25 minutes en voiture, à Sainte-Flavie, la microbrasserie Le Ketch accueille les chiens sur leur terrasse plantée directement sur la plage. Parfait pour y manger localement, admirer le coucher de soleil et marcher sur la plage avec son meilleur ami à quatre pattes.

Parcs et activités aux alentours : superbes randonnées au parc national du Bic, balade sur le sentier du littoral et le long de la promenade de la mer et brise-lames.

Aucuns frais pour les animaux

D’autres hôtels au Québec accueillant les chiens