5 produits vedettes contre les insectes piqueurs

Les damnées bibittes volantes qui nous achalent et nous incommodent lors de nos sorties en plein air commencent à être de plus en plus nombreuses.

L’adepte de pêche, de chasse à l’ours, de camping ou de randonnée en forêt a tout intérêt à opter pour un écran solaire ainsi que pour un bouclier antimoustique efficace lorsqu’il s’aventure dans l’arrière-pays. Voici cinq produits que le spécialiste Éric Tourangeau, de DDR Plein Air, un important distributeur pour tout ce qui touche les activités extérieures, suggère aux amants de la nature :

Aérosol

Photo courtoisie

Pour ceux qui préfèrent une répartition plus généreuse de chasse-moustiques, il y a la puissante formule en aérosol de la compagnie bien connue, Coleman. Vous obtiendrez huit heures de tranquillité grâce à ses 30 % de Deet. On la retrouve chez les marchands en formats de 170 et 230 grammes.

À jet

Photo courtoisie

Les gens qui ne souhaitent pas se servir d’un vaporisateur à pompe avec Deet, apprécieront le Kombat. Principalement fabriqué avec de l’icaridine, ce produit canadien repousse les intrus ailés qui vous voient comme un buffet. La formule non graisseuse proposée en format de 150 ml assure une protection d’une demi-journée, soit de 12 heures.

Pour tous

Photo courtoisie

Pour toute la famille et même pour les bambins de 6 mois et plus, Piactive génère une protection de 12 heures grâce à sa concentration d’icaridine. Son contenant de 175 ml est doté d’un sifflet et d’une boussole qui peuvent être drôlement pratiques. Il est lui aussi efficace contre les tiques, les moustiques et les mouches noires.

En Crème

Photo courtoisie

La lotion insectifuge en crème pour adultes du réputé fabricant canadien Great Outdoors contient 30 % de Deet. Présentée dans un format de 240 ml, elle propose une protection complète pendant 6 heures. Il s’agit du produit préféré de l’auteur de ces lignes et de plusieurs travailleurs forestiers. De plus, cet insectifuge protège contre les tiques, les brûlots, etc.

Barrière

Photo courtoisie

Le chasse-moustiques portatif Thermacell est également très performant. Il est alimenté par une cartouche au butane qui diffuse le contenu d’une plaquette insectifuge contenant de l’alléthrine, une copie synthétique d’un insecticide naturel présent dans les chrysanthèmes. En quelques minutes à peine, il se crée une barrière efficace de quatre heures autour de vous.