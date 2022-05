TANGUAY BÉCHARD, Louiselle



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 1er mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Louiselle Béchard, épouse de feu Jean-Guy Tanguay et fille de feu Ernest Béchard et de feu Lydia Bolduc. Elle demeurait à Saint-Henri, native de Saint-Nazaire.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h,Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Mario Fortin), Luc (Anne Laliberté), Johanne (Christian Corriveau) et Stéphane (Caroline Montreuil); ses petits-enfants: Lydia, Catherine (Jérôme), Virginie (Guillaume), Sandrine (Vincent-Thomas), Louis (Jonathan), Justine (Félix), Alex (Juliette), Félix (Béatrice), Noémie (Antoine), Delphine, Alexis et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Roland (feu Laurette Lachance), Claudette, Micheline, Raymonde et feu Berthe. De la famille Tanguay, elle était la belle-sœur de: Georgette (feu Albert Tanguay), Julienne (feu Alfred Tanguay), Laurette (feu Sylvio Pelchat), Wilfrid (Yvette Leclerc), Jeannine (feu Guy Fillion) et feu Emilienne (Réal Fillion). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à notre mère. Merci tout spécial à ses amies Pauline, Véronique et Lucie pour leur présence constante. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Cancer du Sein de Québec 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305 Montréal (Québec) H2Y 1Y1. Site internet: www.rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Béchard a été confiée pour crémation à la