SAVARD, Claudine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mai 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée subitement madame Claudine Savard, épouse de monsieur Adel Baccouche. Elle était la fille de feu Charles-Arthur Savard et de feu Madeleine Aubin. Elle demeurait à Québec.suivi de l'inhumation de son cercueil dans le lot familial du cimetière adjacent. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Adel Baccouche; son fils Étienne; son frère Marc (Joëlle Mimeault), ses sœurs Lucie et Agathe; son beau-père Mabrouk (feu Mansoura Lakhal); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baccouche : Fouzia (Faouzi Mekki), Henda (Salah Kharroubi), feu Fathi (Saousen Ben Amor), Ezzedine (Najwa Sahli), Nasr (Rim Othman), Najeh (Khaled Sidhom), Habib (Rabiah Achour), Radhia (Houssem), Tarek (Hanen Ben Salem), Makrem et Imen (Nourdine); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents, de nombreux ami(e)s et collègues. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins exceptionnels prodigués. Remplacez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca).