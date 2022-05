HAYFIELD, Sœur RITA, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le dimanche 15 mai 2022, à l'âge de 98 ans et 5 mois, dont 80 ans de profession religieuse, est décédée sœur Rita Hayfield (Saint-Michaël) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Québec, de monsieur Antonio Hayfield et de dame Florida Bergeron. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Rita laisse dans le deuil son beau-frère Jean-Paul Saint-Hilaire, de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses sœurs : Yvette, Jacqueline (Antonio Maheux), Adrienne, Bertha (Albert Déziel), Irène (Roland Falardeau), Pierrette; ses frères : Roger, Armand et Gérard qui l'ont précédée dans la Maison du Père. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, 30, avenue des Cascades, Québec, Québec, G1E 2J8.