WAYLAND, Donald



Au pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ, le 29 avril 2022, à l'âge de 82 ans, accompagné de sa famille, est décédé monsieur Donald G. Wayland, fils de feu monsieur Raymond J. Wayland et de feu madame Louise de Lotbinière Harwood. Il demeurait à Ste-Foy.La famille invite parents et amis au complexe funéraire de lade 11h à 11h30 (accueil).ce sera l'occasion de tous se réunir afin d'offrir les condoléances, d'échanger de bons souvenirs, de prendre un léger goûter et de lever un verre à la santé du défunt, tel qu'il l'a exprimé avant son départ. Il laisse dans le deuil ses enfants : Robert et Joanne (Patrick Lemée); ses petits-enfants : Gaël Lemée, et Thomas, Sabrina et Julianna Wayland, ainsi que leur mère Nancy Mc Hugh; ses frères et sœur : Raymond (Marie-Thérèse Blais), feu Peter et feu Louise, ainsi que plusieurs neveux et nièces qui lui étaient très chers. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Marthe Dionne. Il était professeur titulaire retraité du département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Il tenait à saluer tous ses ami-es du club de curling Jacques-Cartier, où il a joué pendant 50 ans et dont il gardait des souvenirs impérissables. La famille désire remercier particulièrement la cardiologue Dr Kim O'Connor pour les bons soins prodigués au cours des dernières années et cela jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que le personnel du département de soins palliatifs du pavillon Notre-Dame pour leur dévouement à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, téléphone : 418-656-4999, en ligne : https://fondation-iucpq.org/je-donne/